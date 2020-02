Jordan Poole dans le grand bain

Klay Thompson blessé et Alec Burks transféré chez les Sixers, il y a une place à prendre au poste 2 chez les Warriors. Et celui qui se démarque ces derniers temps, c’est Jordan Poole, ce qui coïncide avec le départ d’Alec Burks. Depuis cinq matchs, le rookie tourne effectivement à 15.6 points de moyenne. Ses pourcentages peuvent encore s’améliorer (44% aux tirs, 26% à 3-points) mais, la bonne nouvelle, c’est qu’il n’hésite plus à prendre sa chance avec près de 13 tirs, dont 7 tirs primés, tentés par rencontre, sur la même période.

Face aux Rockets cette nuit, Jordan Poole (19 points) a réussi son cinquième match d’affilée à 10 points ou plus et c’est sa plus longue série de la saison. De retour dans le cinq de départ, il joue davantage et a trouvé un semblant de régularité, ce qui lui faisait défaut en début d’exercice.

Les bonnes prestations du joueur de 20 ans interviennent alors qu’il découvre pourtant un poste inédit : celui de meneur de jeu. Pour autant, le rookie s’en contente volontiers, comme confié à NBC Sports.

« J’ai la sensation que cela faisait partie de leur plan, depuis le début. C’est incroyable que de pouvoir être capable de voir ce qu’ils possèdent avec leurs joueurs, d’essayer de les mettre dans des situations où ils peuvent réussir. Je me sens honoré et c’est une bonne opportunité [pour moi]. »

Apprentissage et observation

« J’essaie juste d’apprendre. J’essaie juste d’observer les gars venus avant moi et qui sont devant moi maintenant. » Dans une franchise habituée au succès depuis plusieurs années maintenant, Jordan Poole a la chance de pouvoir apprendre quotidiennement de ses aînés, plus expérimentés. En particulier des Splash Brothers.

« Observer Klay [Thompson] et Steph [Curry] et voir comment ils travaillent et comment ils jouent – et ils ont connu beaucoup de succès avec [cette manière de faire] – c’était quelque chose que CD [Chris DeMarco, son préparateur physique, ndlr] et moi voyions de la sorte : bougeons sans le ballon, passons-le et répétons-le, car en tant que défenseur c’est difficile à défendre. C’est ce pourquoi l’équipe a connu une telle réussite. »

Une chose est sûre, Jordan Poole a tout intérêt à briller d’ici la fin de saison, en vue de l’exercice 2020-21, qui devrait marquer le retour au premier plan des Warriors. En doublure de Klay Thompson, un rôle de 6e homme pourrait par exemple lui être attribué, s’il continue à enchaîner les bonnes performances avec régularité.