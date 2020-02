Alec Burks, une solution à la mène pour les Sixers ?

Avec deux paniers et un lancer dans la prolongation contre Brooklyn et une prestation très intéressante avec 19 points à 6/11 au shoot et 4 rebonds au total, Alec Burks a séduit pour sa deuxième sortie sous le maillot des Sixers.

Recruté pour offrir du shoot extérieur à une équipe qui en manque, l’ancien arrière des Cavaliers, du Jazz ou des Warriors a surtout été bon balle en main.

« Depuis qu’il est là, j’ai la sensation qu’on a un joueur de plus qui peut créer son tir, en sortie d’écran à 3-pts », avance Joel Embiid à NBC Sports. « Il n’a pas peur de prendre ces tirs. On en a besoin. On n’avait pas vraiment ça depuis quelques années. Bon boulot de la part du GM. »

Ben Simmons absent, l’arrière n’a pas hésité à multiplier les pick-and-roll avec le pivot All-Star. Et comme la concurrence sur le banc à ce poste n’est pas la plus féroce (Raul Neto comme seul pur meneur) et que Brett Brown a déjà tenté des choses sans grande réussite, Alec Burks a peut-être une carte à jouer dans ce registre.

« On est tous impressionné par Burks », souligne le coach des Sixers. « Il apporte de l’énergie, du dynamisme avec son scoring. Il est très performant pour jouer le pick-and-roll. On se demande toujours comment remplacer Simmons. On a essayé Furkan Korkmaz par-ci, un peu de Josh Richardson par-là, Shake Milton en seconde mi-temps, car je n’étais pas totalement satisfait de ce que je voyais. Alec peut-il remplir ce rôle, car il est bon sur pick-and-roll et à la passe ? Il a été excellent dans ce match. »

Et c’est sûrement ainsi qu’il obtiendra sa place dans la rotation pour les playoffs puisque Brett Brown a annoncé vouloir compter sur neuf joueurs à partir du premier tour.