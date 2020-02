DeMarcus Cousins se voit revenir avant la fin de la saison

La paire McGee-Howard a déjà de quoi impressionner au poste 5, mais qu’est ce que ça donnerait avec DeMarcus Cousins en plus ? Dans « All The Smoke », l’ex pivot des Warriors a laissé entendre qu’il pourrait revenir aider les Lakers sur la fin de saison, alors qu’il se remet toujours de sa rupture du ligament antérieur du genou gauche.

« On a une grosse équipe. Il va y avoir des rebondissements, c’est sûr, » a-t-il confié en vue de la campagne de playoffs qui se présente. « On a tellement de gars avec des qualités différentes. Je peux être efficace à mes spots. LeBron va attirer toute l’attention dès qu’il décidera de bouger. Je suis confiant sur le fait de pouvoir mettre mes tirs. On a des shooteurs à tous les postes. Je peux aussi créer. Ce sera à l’adversaire de choisir son poison ».

« Il n’y a aucune pression sur lui »

Interrogés, LeBron James et son coach Frank Vogel ont rappelé l’importance de voir revenir un DeMarcus Cousins uniquement lorsqu’il sera à 100% afin d’éviter une nouvelle grosse blessure, lui qui a enchaîné rupture du tendon d’Achille, déchirure du quadriceps et donc rupture des ligaments croisés du genou en l’espace de deux ans.

« Tout d’abord, c’est sa santé qui reste le plus important en ce qui le concerne, » a déclaré LeBron James après l’entraînement de la veille. « Il a progressé chaque jour, chaque mois, du stade où il boitait à aujourd’hui où il peut shooter. Aujourd’hui, il poursuit son travail sur les terrains. On veut continuer à être optimiste à propos de sa santé. On ne veut pas de retour en arrière comme il a connu ces deux dernières années, c’est le plus important. Et si on peut l’avoir de retour au niveau qui était le sien, ce sera un plus pour nous. Mais il n’y a aucune pression sur lui ni sur notre franchise. On veut qu’il soit en bonne santé avec un esprit clair et une super attitude, ce qu’il a fait depuis qu’il est arrivé ici ».

Frank Vogel s’est lui aussi montré mesuré, soulignant dans un premier temps qu’il n’avait aucune date de retour en tête et qu’il n’était pas tenu informé du travail et des progrès quotidiens de son intérieur.

« Je sais juste qu’il a encore un long chemin à parcourir, mais le staff a dit qu’il n’allait pas le déclarer forfait pour la saison. C’est vraiment tout ce que je peux dire. Je sais juste que son retour n’est pas proche. Quand il s’en rapprochera et que le staff m’en informera, on pourra refaire un point », a-t-il ajouté.

DeMarcus Cousins a encore deux bons mois pour retrouver ses sensations. Ce sera ensuite aux Lakers de décider de son plan de retour.