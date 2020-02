Les Rockets en démonstration chez les Warriors : +35 !

Entame canon des Rockets ! Leur agressivité défensive provoque plusieurs pertes de balle et leur permet de ne rien encaisser durant trois minutes. En attaque, leur adresse est au rendez-vous et, à la faveur d’un 13-0 infligé aux locaux, l’écart se creuse logiquement (16-4). Les Warriors se retrouvent vite à court de solutions. Pour ne rien arranger, les Texans sont en feu à 3-points (8/12 pour eux dans le quart-temps).

Avec ses 11 points et 5 passes, James Harden joue juste et le score ne cesse de s’aggraver (31-11). La sortie du « Barbu » permet toutefois aux hommes de Steve Kerr de souffler un peu. Mais après 12 minutes, Houston est déjà bien installé en tête (38-17). Et Golden State possède plus de ballons perdus (9) que de tirs inscrits (8).

Une pluie de 3-points s’abat sur San Francisco

Le deuxième acte repart sur les mêmes bases avec des Rockets toujours aussi adroits, de loin comme de près. Cette fois-ci, Russell Westbrook se charge d’alimenter la marque. À 3-points, Danuel House (2/2) et P.J. Tucker (4/4) font parler la poudre tandis que les Warriors auront, eux, attendu un quart-temps et demi pour inscrire leur première réussite primée. L’écart gonfle encore et toujours (57-29).

L’adresse des Texans finit enfin par chuter. Golden State enclenche son premier run et refait une partie de son retard (60-42). Problème : James Harden se remet en route et calme leurs ardeurs. À la mi-temps, le score est sans appel : 72-50. Houston récite son basket et impressionne en attaque comme en défense.

À la reprise, les Rockets ont du mal à retrouver leur allant offensif de la première période et la rencontre retrouve un peu d’équilibre (80-59). Cependant, cela ne dure qu’un temps. Le duo James Harden – Robert Covington (re)prend les choses en main et permet aux Texans de passer un 11-0 aux « Dubs ». L’écart est au plus haut et atteint la trentaine de points (96-66). Les Warriors ont, semble-t-il, abdiqué.

Houston sans pitié, Russell Westbrook expulsé

Eric Paschall aura au moins eu le mérite de réussir la plus belle action du match, avec un magnifique contre sur Thabo Sefolosha. À la fin du troisième quart-temps, le suspense est bien évidemment inexistant et Houston a déjà validé son succès (109-77).

Les douze dernières minutes seront sans intérêt. Elles permettront simplement aux joueurs de soigner leurs stats personnelles et à Russell Westbrook de se faire éjecter à +35, après un coup de coude inutile sur Damion Lee…

À l’arrivée, c’est une victoire avec la manière des Rockets (135-105), jamais inquiétés dans cette partie grâce, entre autres, à leurs 25 tirs à 3-points convertis. James Harden (29 points, 10 passes) aura été le plus en vue et, à ses côtés, Russell Westbrook termine lui aussi en double-double avec 21 points et 10 passes. À noter également les excellentes prestations du trio Robert Covington (20 points) – Jeff Green (17 points pour ses débuts) – P.J. Tucker (15 points). Côté Warriors, seul Andrew Wiggins (22 points) aura surnagé.

Résumé sur YouTube