Les Kings s’accrochent à leur rêve de playoffs en battant les Grizzlies

À domicile, les Kings doivent faire un coup pour se relancer après le All-Star Break. Et pour ça, rien de mieux que la réception des Grizzlies, le 8e au classement, la proie idéale quand on entend toujours viser les playoffs. Si Dillon Brooks se joue de Bogdan Bogdanovic en puissance, les Kings répliquent avec Harrison Barnes le barbu qui frappe de loin avec un 4/4, et même un gros dunk servi sur un plateau par Harry Giles.

Nemanja Bjelica lui emboite le pas avec deux flèches et ça fait 25-12. Les Grizzlies survivent avec des layups et trouvent peu à peu leur rythme. Le repris de justesse, Josh Jackson, se montre en défense avec un gros contre sur Jabari Parker et Memphis revient fort avec un 23-12 en cumulé. Il n’y a plus que deux points d’écart (37-35).

Jabari Parker fait ses débuts pour Sacramento mais il force beaucoup trop. Il inscrira ses premiers points aux lancers, alors qu’en face, c’est Ja Morant qui inscrit aussi ses premiers points, du match, à son retour au jeu. Il sert Brandon Clarke au alley-oop mais les jeunes Grizzlies sont encore brouillons. Ils passent cependant un 8-0 pour revenir à – 5 mais Barnes frappe encore à 3-points pour un 6/6 et 22 points. Les Kings restent à +8 (69-61).

De’Aaron Fox mate Ja Morant dans le duel des meneurs

Clairement pas dedans à 2 points seulement à la pause, Ja Morant s’impose au layup mais les Grizzlies sont à la peine au retour des vestiaires. Barnes reste parfait derrière l’arc à 7/7 et De’Aaron Fox arrive à neutraliser son adversaire direct. Bjelica sert parfaitement Parker pour un gros dunk et les Kings conservent leur avantage.

Cela dit, Jaren Jackson monte en température et c’est un 14-2 de Memphis pour revenir à -6. Tyus Jones inscrit un gros 3-points dans le coin mais Nemnja Bjelica lui répond et Sacramento reste devant avant le dernier quart (97-90). À 30 points, Harrison Barnes est de loin le meilleur joueur, et les Kings sont plus solides collectivement avec De’Aaron Fox et Kent Bazemore à 19 et 18 points.

Sacramento passe un 10-0 à cheval sur les deux périodes mais Josh Jackson garde les Grizzlies en embuscade. Mieux, les visiteurs passent un 12-1 avec Jackson et Morant qui trouvent enfin du rythme. Le rookie ramène Memphis à -3 sous les 4 minutes. L’attaque californienne est en panne mais Cory Joseph ôte un peu de pression.

Ja Morant la maintient, en attaque, mais la subit aussi en défense, avec De’Aaron Fox qui répond d’un tir à mi-distance mais aussi en défense. Luke Walton demande un « challenge » et son équipe récupère le cuir. Fox conclut à 3-points, avant de piquer le ballon dans les mains de Morant. Après une fin de match plus longue que prévue, les Kings l’emportent (129-125). Le duel des jeunes meneurs a bien eu lieu, en dernier quart, avec Ja Morant qui finit tout de même à 19 points, face à De’Aaron Fox à 26 points.