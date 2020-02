Au cours d’une saison de transition, les Hornets posent les bases de leur avenir

Avec une 11e place à l’Est, les Hornets limitent la casse pour cette saison de transition et de reconstruction. L’équipe est parmi les plus faibles offensivement et défensivement de la ligue, mais c’était attendu et pour le GM Mitch Kupchak, les objectifs de la franchise étaient ailleurs pour cet exercice.

« On a pris une décision pour aborder l’été dernier et on savait qu’on allait vivre une saison compliquée », livre-t-il au Charlotte Observer. « On n’est pas surpris. Notre plan prend du temps. On prend un gamin de 19 ans à la Draft, donc il lui faut deux ou trois saisons pour nous aider à gagner. Ensuite, on voulait assainir nos finances avec certains contrats. Là aussi, ça demande une à deux saisons. »

C’est une des réussites de l’ancien dirigeant des Lakers ces dernières semaines. Avec les « buyout » de Marvin Williams et Michael Kidd-Gilchrist et la fin de contrat de Bismack Biyombo dans quelques semaines, les Hornets ont fait de sacrées économies. Au point qu’ils devraient posséder, pour cet été, une enveloppe de 28 millions de dollars. Sans compter les fins de contrat en 2021 de Nicolas Batum et Cody Zeller, qui vont également faire beaucoup de bien (42 millions à eux deux).

« Je ne m’attends pas à courir après les grands free agents. On n’en est pas là en terme de culture »

De quoi exister sur le marché, même si Charlotte n’est clairement pas en mesure d’attirer les grands noms.

« Avec autant d’argent, on peut regarder toutes les options », constate et avance le GM. « Même celle d’un contrat maximum. On peut prendre un joueur d’une autre équipe et l’intégrer dans la masse salariale. Ou récupérer un joueur qui a un salaire confortable pour obtenir un choix de Draft. On a enfin de la flexibilité. On doit y faire attention. Je ne m’attends pas à courir après les grands free agents. On n’en est pas là en terme de culture et dans le fait d’avoir assez de jeunes atouts pour qu’une star ait envie de venir ici. »

Assurant que Michael Jordan est « 100% d’accord avec ce qu’on fait », Mitch Kupchak annonce aussi la philosophie des Hornets pour la prochaine Draft. Avec actuellement le 25e bilan de la ligue, la franchise devrait hériter d’un choix intéressant. « On n’a pas de joueur pour protéger le cercle et aucun gros rebondeur. On a également peut-être besoin d’un ailier qui peut marquer. Mais on prendra le meilleur joueur possible, qu’il soit un extérieur ou un intérieur. Ensuite, on trouvera une solution avec l’équilibre de l’effectif et nos besoins. »

Pas vraiment séduisante sur le plan sportif (trois qualifications en playoffs sur les quinze dernières années), la franchise se doit d’au moins avoir de la marge sur le plan financier pour espérer avancer et rebondir. Sans argent ni ambition sportive, les Hornets étaient condamnés à errer. En quasiment deux ans (il est arrivé en avril 2018), Mitch Kupchak estime avoir fait le ménage pour envisager l’avenir avec un relatif sourire.

« J’ai de bonnes sensations sur ce groupe. Maintenant, je ne suis pas venu pour seulement avoir des sensations agréables, je ne suis pas là pour ça. On doit avancer. Après deux années ici, il y a une vision claire de ce qu’on essaie de faire. Il y a un plan et une vision. Ça me va. On doit bien utiliser nos tours de Draft et notre argent. »