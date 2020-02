L’arrivée de Leon Rose à New York retardée par les célébrations autour de Dwyane Wade à Miami

Depuis l’annonce de l’arrivée de Leon Rose chez les Knicks, la franchise et son nouveau président sont très discrets.

Pourquoi ? Parce que l’homme est encore pour quelques jours l’agent de Dwyane Wade, qui sera célébré pendant trois jours à Miami entre le 21 et le 23 février.

Leon Rose ne représente les intérêts de « Flash » que depuis 2018 et la mort de son ancien agent, Henry Thomas, mais il est un des grands artisans de la formation du « Big Three » avec LeBron James, un ancien client, et Chris Bosh, en 2010. C’est ce que James Dolan, le propriétaires Knicks, attend de lui, mais il devra attendre que son nouvel homme fort honore son dernier engagement d’agent avant de se mettre au travail à Big Apple.