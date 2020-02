Le marché des « buyout », cible privilégiée des candidats aux playoffs

Après les départs des Hornets de Marvin Williams et Michael Kidd-Gilchrist pour Milwaukee et Dallas, après les arrivées de Jeff Green et DeMarre Carroll à Houston, le « marché des « buyout » » a réservé une belle surprise mardi soir avec le passage de Reggie Jackson de Detroit à Los Angeles.

Un renfort de premier plan pour les Clippers, que les Lakers doivent voir d’un mauvais oeil, eux qui espéraient attirer le revenant Darren Collison avant que celui-ci ne repousse son comeback.

The Athletic laisse entendre qu’ils auraient désormais un oeil sur la situation de Moe Harkless, fraîchement débarqué à New York en provenance des… Clippers. Les Lakers possèdent quinze joueurs sous contrat et il faudra donc en couper un si Moe Harkless les intéresse vraiment, et qu’il venait à être libéré par les Knicks.

D’autres candidats à un buyout

En attendant la décision de New York, on trouve déjà une petite poignée de joueurs intéressants qui ont été remerciés et sont à la recherche d’une nouvelle opportunité : Isaiah Thomas, Dion Waiters, Tyler Johnson, Dragan Bender, Ryan Broekhoff ou Trey Burke. Il y a aussi des vétérans qui attendent juste un coup de fil pour sortir du frigo comme Ryan Anderson, Iman Shumpert ou J.R. Smith et Jamal Crawford.

Et puis il y a les candidats à un buyout, toujours nombreux : Kyle O’Quinn, qui veut quitter Philly, Wayne Ellington, que les Knicks pensent à couper, Tristan Thompson, dont l’avenir ne semble pas s’écrire à Cleveland, Evan Turner, qui ne jouera pas avec les Wolves – ni avec les Clippers, chez qui il a passé un test avant qu’ils n’engagent Reggie Jackson.

En sachant que ces joueurs doivent être libérés avant le 1er mars s’ils veulent pouvoir disputer les playoffs pour une autre équipe.

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.