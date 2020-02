Darren Collison ne reviendra pas cette saison

Les Lakers et les Clippers lui faisaient les yeux doux, afin de compléter leurs rosters respectifs. Finalement, ESPN annonce que Darren Collison a choisi de se donner plus de temps de réflexion, et de ne pas revenir cette saison.

À 32 ans, le meneur veut continuer de passer du temps avec sa famille, et réévaluera la situation cet été.

Pour les deux franchises de Los Angeles, c’est une option en moins à la création, et il va donc falloir se pencher sur d’autres pistes afin de se renforcer pour les playoffs qui arrivent à grands pas…