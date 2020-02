Privé de contact à l’entraînement, Stephen Curry est surnommé « Tom Brady »

Dans 11 jours, Stephen Curry passera entre les mains des médecins pour faire examiner sa main gauche. Avec l’objectif de recevoir le feu vert pour reprendre la compétition, comme il l’annonçait récemment.

Pour le moment, le meneur des Warriors continue les entraînements mais il n’a pas le droit aux contacts. Son coach et ses coéquipiers lui ont donc trouvé un prestigieux surnom.

« On l’a appelé Tom Brady », raconte Steve Kerr à ESPN. « Il ne fallait pas le toucher. C’était plus marrant qu’autre chose, mais il a participé à toutes les activités, sauf le match à la fin. Il a l’air très bien. Après, je ne sais pas quand il sera autorisé à jouer les matches d’entraînement. Il a gagné en puissance et en confiance, avec des workouts très brutaux. Sa condition physique est excellente pour quelqu’un qui ne joue pas. »

« Je ne suis pas sûr que Klay jouera cette année »

Tant qu’il n’aura pas franchi cette étape, le MVP 2015 et 2016 ne pourra pas retrouver les parquets. Néanmoins, son retour cette saison est certain. Le coach californien n’est pas aussi catégorique pour Klay Thompson, touché aux ligaments croisés du genou gauche durant les Finals 2019.

« C’est tellement différent, car pour Stephen, on a un calendrier. C’est facile à dire, on peut annoncer qu’il jouera dans deux semaines par exemple. Pour Klay, je ne le sais pas de manière exacte. Il y a encore du chemin à faire, donc je ne suis pas sûr qu’il jouera cette année. »