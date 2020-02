Stephen Curry confirme qu’il compte revenir début mars

La semaine passée, Steve Kerr annonçait qu’un point serait fait « aux alentours du 1er mars » pour Stephen Curry, suite à sa fracture de la main, avant un éventuel retour dans les jours suivants.

Le meneur des Warriors a confirmé cette tendance au micro de Lisa Salters, sur ABC. « C’est l’objectif. On parle de ça depuis l’opération. Je ne me précipite pas, mais c’est le but que je me suis fixé. J’espère revenir la première semaine de mars et finir la saison sur une bonne note. »

Dans trois semaines, le 1er mars, la main gauche du MVP 2015 et 2016 sera examinée par le staff médical de Golden State mais son retour ce soir-là, contre les Wizards, semble assez peu probable. Le mardi 3 mars, les Warriors se déplacent à Denver avant les réceptions les 5 et 7 mars des Raptors et des Sixers.

Stephen Curry devrait donc retrouver les parquets face à une de ces trois grosses équipes. Avec surtout pour objectif de préparer la saison prochaine, en développant par exemple des automatismes avec Andrew Wiggins.