Steve Kerr donne des précisions sur le retour de Stephen Curry

Alors que des rumeurs évoquaient le 1er mars comme date de reprise pour Stephen Curry, Steve Kerr a apporté quelques précisions. Victime d’une fracture de la main gauche le 30 octobre dernier, le double MVP n’a toujours pas repris l’entraînement normalement et sa main sera à nouveau examinée dans un mois.

« Il fait de gros progrès » souligne Steve Kerr. « Je pense qu’on est à un mois d’une nouvelle évaluation. On espère vraiment qu’il sera en mesure de jouer à ce moment-là. On verra ça aux alentours du 1er mars. »

En clair, la date du 1er mars n’est pas gravée dans le marbre pour un retour sur le terrain, mais on devrait s’en approcher. Depuis quelques semaines, Stephen Curry est de plus en plus présent aux entraînements et même aux matches en déplacement, et les séances se sont intensifiées. « Il a besoin, ce mois-ci, de retrouver de l’action comme le un-contre-un, le 3-contre-3 et le 5-contre-5. C’est tout ce qui fait partie du plan » poursuit son coach.

À propos de l’autre grand blessé, Klay Thompson, rien de nouveau, et il faudra attendre la coupure du All-Star Game pour en savoir plus sur son planning, et une éventuelle date de reprise.