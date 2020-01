Stephen Curry vise le 1er mars pour son retour

Les fans des Warriors et de Stephen Curry peuvent entourer la date du 1er mars sur leur calendrier. Ce soir-là, Golden State accueillera les Wizards, et cette rencontre entre mal-classés devrait être le théâtre du grand retour de Steph Curry. C’est ce qu’annonce The Athletic, et ça signifie que le meneur All-Star pourra disputer le dernier quart de la saison, soit 22 matches. C’est aussi en mars, dans le meilleur des cas, que Klay Thompson devrait reprendre.

Au micro la nuit dernière pour la rencontre entre les Warriors et le Magic, Steph Curry a donné des nouvelles de sa main fracturée le 30 octobre dernier, et opérée le 1er novembre.

« Ma rééducation se passe super bien, et chaque jour est compliqué » a-t-il expliqué. « Quand on se blesse, et que tout le monde est plus ou moins en forme, il faut s’accrocher car c’est assez monotone avec des petites exercices pour retrouver de la force. Vous prenez conscience qu’il faut du temps et de la patience pour revenir à 100%« .

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a aucun signe de rechute. « Je fais des progrès, et l’absence de rechute est clairement encourageante pour revenir à 100% le plus vite possible. »