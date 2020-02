Les Celtics n’iront pas récupérer Isaiah Thomas

Quel nouveau point de chute pour Isaiah Thomas ? Après une première partie de saison mitigée avec les Wizards, le meneur a été transféré vers les Clippers, qui l’ont coupé. Sans club, et alors qu’aucune rumeur de l’intérêt d’autres clubs n’émerge, « IT » peut déjà noter que son futur dans la ligue ne passera a priori pas par Boston.

Danny Ainge vient en effet de préciser que, pour le moment, aucun joueur ne l’intéresse sur le marché des « buyout ». Y compris son ancien double All-Star donc : « J’adore Isaiah. Je ne suis pas certain que ce soit le bon choix pour nous, mais je ne suis pas certain du contraire non plus. »

Son argument ? L’association avec Kemba Walker poserait des soucis de taille. « On vient de jouer les Rockets par exemple, leurs arrières sont costauds. James Harden et Russell Westbrook sont des athlètes incroyables avec de la force et de la puissance. Ça rend les choses compliquées. Je ne crois pas que ce soit le bon choix pour l’équipe aujourd’hui. Mais encore une fois, Isaiah a des qualités qu’on pourrait utiliser, son scoring, son shoot à 3-points. »

Que le banc des Celtics, l’un des moins productifs de la ligue en attaque, pourrait apprécier. Mais comme le dit le GM : « À chaque fois que tu combles un trou, tu en crées un autre la plupart du temps, à moins que ce joueur soit solide des deux côtés du terrain. Sa taille et sa défense ne sont pas idéales pour nous parce que nous avons déjà des petits arrières avec lesquels on doit s’ajuster dans certains duels. »

Le dirigeant note toutefois que la franchise va rester attentive à ce marché des joueurs coupés jusqu’au 1er mars, date butoir pour les récupérer avant les playoffs. Quant à Isaiah Thomas, il n’a d’autre choix que de patienter…