Les Clippers coupent Isaiah Thomas

Sitôt le trade effectué, The Athletic avait annoncé que les Clippers ne souhaitaient pas conserver Isaiah Thomas, arrivé à Los Angeles en compagnie de Marcus Morris. Et en effet, le club de Steve Ballmer a coupé le meneur.

Une étape de plus dans la descente aux enfers de celui qui fut cinquième au niveau des votes pour le trophée de MVP en 2017. Blessé à la hanche ensuite, transféré à Cleveland, il n’a jamais retrouvé son niveau et n’arrive plus à se faire une vraie place en NBA, son passage chez des Wizards déplumés n’ayant pas non plus été fameux.

Alors qu’il a fêté ses 31 ans hier, Isaiah Thomas repart en quête d’une franchise.

Désormais placé dans un système d’enchères, les autres franchises (hormis Washington) ont 48 heures pour récupérer son contrat. Si aucune ne se présente, il deviendra free agent et pourra signer où il le souhaite.