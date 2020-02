Aucune surprise du côté des parieurs. En tête de leur conférence respective, les Lakers et les Bucks s’en vont en « All-Star Break » avec le statut de favoris pour le titre.

Selon les bookmakers Caesars Sportsbook, les Californiens évoluent tout de même un cran au-dessus (cote à 1.8) que leurs homologues de Milwaukee (2.75), alors que ces derniers disposent du meilleur bilan de la ligue.

Au contact des Bucks, on trouve les Clippers (3.25) et plus loin les Rockets (12). Des Texans, 5e de leur conférence, mieux cotés que les Nuggets (20) ou le Jazz (30) par exemple, pourtant mieux classés à l’heure actuelle.

À noter que derrière ces mêmes Rockets, on trouve un trio d’outsiders de l’Est avec les Raptors, les Celtics et le Heat, tous les trois à une cote de 20. Enfin, les Mavs ferment le Top 10 en compagnie de l’une des déceptions de cette saison, les 76ers (25).

En juillet dernier, les Sixers étaient mentionnés à la 4e place derrière les mêmes Lakers, Clippers et Bucks. Mais c’était une autre époque, où les Warriors étaient encore cités…