T.J. Warren a remis les Pacers dans le droit chemin

Même si Giannis Antetokounmpo était à nouveau absent, suite à la naissance de son fils, battre les Bucks restait une mission compliquée pour des Pacers malades et battus systématiquement depuis six matches.

Mais les joueurs de Nate McMillan ont réussi à l’emporter avec un homme fort en tête de gondole : T.J. Warren. L’ailier a rendu une de ses meilleures copies de la saison avec 35 points à 16/19 au shoot, 7 rebonds et 4 interceptions. Il a choisi le bon timing pour briller : en début de match avec huit points et des ballons volés transformés en paniers pour lancer les Pacers, puis en dernier acte avec 13 points pour conclure.

« Il est tellement malin », constate Doug McDermott. « Dès qu’il tente un floater ou un tir près du cercle, on pense que ça va rentrer. Même si ça semble à des kilomètres, ça va finir par toucher le cercle ou la planche et rentrer. Ce n’est pas si fréquent que ça d’observer ce genre de chose. »

Bien aidé par un Victor Oladipo plus sobre avec seulement 7 tirs tentés et également plus propre (5 réussites), T.J. Warren a constamment attaqué le cercle et s’est limité à deux tentatives à 3-pts. Son seul tir primé est arrivé au bon moment, en dernier quart-temps. « C’est une bonne chose de pouvoir compter sur un joueur qui peut marquer quand c’est nécessaire », livre le coach des Pacers. « Il a fait de belles choses et a été régulier offensivement. »

Et pas seulement puisque T.J. Warren a également été bon en défense sur Khris Middleton. « C’est un de nos meilleurs défenseurs depuis le début de saison », avance Nate McMillan. Première option en attaque en l’absence du MVP en titre, l’ailier All-Star a été gêné et limité à 17 points à 6/17 au shoot, perdant aussi quatre ballons.

« Je le voulais ce défi, clairement », avoue-t-il. « Je voulais entrer dans son espace, le forcer à prendre des tirs compliqués. On était bien concentré collectivement en défense. Mes intérieurs m’ont donné confiance en communiquant avec moi pour les rotations. »