Pour le dernier tir, le Jazz peut compter sur Bojan Bogdanovic

L’histoire aurait pu être belle pour Robert Covington et P.J. Tucker. De retour dans le Texas, le premier a inscrit un panier à 3-pts très important quand le second, dont le contrat vient d’être garanti pour l’année prochaine, avait dans la foulée donné deux points d’avance aux Rockets.

Il reste à 1.6 seconde à jouer : avantage Houston (113-111), possession Jazz. La balle atterrit dans les mains de Bojan Bogdanovic, maladroit au possible avec un vilain 1/6 au shoot depuis le début de la soirée. « Dès qu’il a pris sa chance, je savais que ça tomberait dedans », relate pourtant P.J. Tucker.

Pourtant, le défenseur de Houston a fait le boulot pour contester le tir du Croate. Il a même été aidé par James Harden. Clairement, le shoot n’est pas facile du tout. Pour rajouter à la difficulté de l’exercice, Bojan Bogdanovic sortait du banc. « C’est quelque chose d’avoir eu confiance en moi pour ce dernier shoot, avec le match que j’avais fait », se réjouit-il. « Au début de match, j’étais un peu éteint. Mais quand le staff dessine la dernière action pour vous, il vaut mieux se lancer avec de la confiance. »

Déjà auteur d’un panier décisif contre les Bucks plus tôt dans la saison, l’ancien des Pacers sait choisir ses cibles et répondre présent au bon moment. « Il a marqué un gros shoot », relate Rudy Gobert quand Mike Conley estime que Bojan Bogdanovic est le « meilleur shooteur » de l’équipe. « Il est celui qui met les tirs importants, on peut s’appuyer sur lui. » Donovan Mitchell ajoute enfin : « Il peut être à 0/20, 0/21, 0/30 au shoot, mais quand ça compte, c’est le genre de gars qu’on veut avec le ballon. »

Cette victoire est capitale pour le Jazz puisqu’elle permet de repousser les Rockets à 1.5 victoire, pour la bataille de la quatrième place à l’Ouest. Les joueurs de Quin Snyder étaient dans le dur et pour se reprendre, ils viennent de faire tomber les Blazers (avec la fin de match que l’on sait) et les Rockets. De quoi se traduire par une petite série avant le All-Star Game avec le déplacement à Dallas puis la réception de Miami ? Réponse vendredi.