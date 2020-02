Les Blazers énervés comme jamais

Le reporter des Blazers n’avait jamais connu un Damian Lillard aussi furieux.

Même si tout le monde a vu Rudy Gobert contrer son layup de la dernière chance alors que le ballon avait touché la planche, même si les arbitres ont avoué avoir loupé ce « goaltending », le meneur de jeu a mis du temps à se calmer. Il a ainsi retweeté le rapport des officiels en disant : « On ne veut pas entendre ces conneries ».

« C’est un coup de sifflet facile. Ça nous coûte un putain de match. » Son coach et ses coéquipiers ont fait ce qu’il fallait pour éviter les sanctions en exprimant plus calmement, mais tout aussi durement, leur sentiment d’injustice. « C’est une honte que le match se soit joué sur cette inexcusable erreur » a résumé Terry Stotts.

« Ce coup de sifflet raté nous coûte cher. Ça nous coûte le match, alors qu’on se bat pour une place en playoffs » souligne C.J. McCollum avec sa colère froide, reprenant les mots de son « go-to-guy ». « C’est l’explication qui ne m’a pas plu du tout : ils sont censés apporter trois regards différents au cas où un des arbitres se trompe. Mais ils m’ont dit qu’il n’y avait même pas de débat. » Il y en a pourtant un gros, et les officiels n’ont pas tardé à reconnaître leur erreur. « Ils devraient être mis à l’amende » affirme l’arrière. « On se fait avoir alors alors qu’on est en back-to-back à l’extérieur, à sept joueurs, et on nous vole une chance de l’emporter. »

Preuve que les arbitres n’étaient vraiment pas dans un grand soir, aucun d’eux n’a par ailleurs remarqué que l’horloge n’avait pas redémarré sur toute une possession, terminée par un floater de Caleb Swanigan.

En retard pour les playoffs, les Blazers sont sur les nerfs

Une action qui exacerbe les tensions entre les deux équipes, notamment celle qui s’est jouée hier soir entre Donovan Mitchell et Gary Trent Jr. Les deux hommes ont chacun pris une technique en fin de première mi-temps pour s’être chauffés et ont continué sur Twitter à l’issue de la rencontre.

« Je ne vois pas pourquoi un joueur comme Gary Trent vient ici en pensant qu’il peut nous manquer de respect. On n’est pas le genre d’équipe avec qui tu peux faire du trashtalking. On ne va pas se taire. On a manqué de ça justement ces derniers matchs : de la dureté. » Des propos filmés, retweetés avec la mention « lol » par le Blazer, et même par Damian Lillard. Ce qui a forcé l’arrière du Jazz à réitérer ses propos : il ne se laisse pas faire. Autre point de tension hier soir, les deux actions dangereuses de Royce O’Neale : faire tomber Anfernee Simmons en se plaçant sous lui lorsqu’il est en extension, puis attraper violemment le bras de Carmelo Anthony…

Vivement le prochain rendez-vous entre les deux clubs, le 2 avril prochain dans l’Oregon, alors que Damian Lillard et Donovan Mitchell s’affronteront eux avant ça, lors du All-Star Game.