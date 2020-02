Le MVP de la nuit : Trae Young reste calme dans un match fou

Dans leur duel dans les tréfonds de la conférence Est, les Hawks et les Knicks se sont livrés une joyeuse bataille, dont Atlanta est finalement sorti vainqueur grâce à Trae Young (48 points, 13 passes décisives).

Grâce sa connexion avec John Collins, le meneur pensait avoir fait le plus dur en troisième quart-temps, mais Julius Randle et les Knicks n’ont pas lâché, et ils ont réussi à pousser le match en prolongation. Ils ont alors pris le momentum, et il a alors fallu que Trae Young relance son équipe, et reste serein sur la ligne des lancers (16/16) pour éviter une désillusion et foncer vers une deuxième prolongation, où les Hawks prendront finalement l’avantage.

« Quand on a cette avance en fin de match et qu’on a l’impression qu’on doit gagner après quatre quart-temps, et qu’on va en prolongation, ça tue le momentum », confirme Trae Young. « Cela a demandé beaucoup d’énergie, mais nous avons trouvé un moyen de continuer à nous battre, de mettre des tirs et de faire des stops en défense ».

C’est déjà la 9e fois cette saison que le sophomore dépasse les 40 points et seul James Harden, avec 18 rencontres à plus de 40 points, en compte d’avantage que lui durant cette campagne.