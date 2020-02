Débuts sobres et convaincants pour Andrew Wiggins à Golden State

Depuis le coup de téléphone de Ryan Saunders jeudi matin pour l’informer de son transfert, tout est allé très vite pour Andrew Wiggins. Et à peine un jour après son arrivée à San Francisco, le voilà titulaire pour la réception des LeBron James et des Lakers au Chase Center.

Ovationné par son nouveau public, Andrew Wiggins a livré une prestation sobre et efficace mais réussie, terminant avec 24 points à 8/12 aux tirs (dont 3/4 de loin) et 5 interceptions en 30 minutes de jeu. Arrivé dans un effectif chamboulé lors des trois derniers jours, Andrew Wiggins aurait pu forcer pour prouver ce qu’il peut apporter aux Warriors. L’intéressé, tout comme Steve Kerr, a plutôt opté pour la simplicité.

« Avec ces deux joueurs sur le terrain, je vais avoir beaucoup d’espace et c’est parfait car une des mes forces est de pouvoir attaquer le cercle »

« La seule consigne que je lui ai donné, c’était de sprinter des deux côtés du terrain, » avouait l’entraineur après le match. « Surtout dans cette première semaine où il ne connait pas encore bien notre système, on a essayé de faire simple avec deux systèmes et construire cette habitude de courir en transition parce que lorsqu’on sera au complet, on a deux joueurs, avec Draymond (Green) et Steph (Curry), qui aiment passer la balle, et avec la vitesse d’Andrew, ils pourront le mettre en valeur. »

Lors de cette première rencontre, Andrew Wiggins a montré sa capacité à attaquer le cercle, à finir en absorbant le contact, et à couper dans le dos de la défense. Nerveux avant ces débuts, il était tout sourire malgré la défaite et salivait à l’idée de jouer avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green.

« Avec ces deux joueurs sur le terrain, je vais avoir beaucoup d’espace et c’est parfait car une des mes forces est de pouvoir attaquer le cercle, » décrivait-il. « Avec Steph et Klay, je ne pense pas que la défense pourra venir aider. Et puis Draymond, ils sont tous les trois altruistes, ce sont des leaders. J’ai hâte de jouer avec eux. »

Si son arrivée dans la Baie à soulever de nombreuses questions, en partie concernant son salaire mirobolant ou sa défense suspecte, les Warriors continuent eux de se congratuler. Évidemment, nous avions assisté à la même danse lors du « sign & trade » de D’Angelo Russell mais à l’inverse du meneur de jeu, Andrew Wiggins vient combler un gouffre béant sur les ailes depuis les départs de Kevin Durant et d’Andre Iguodala.

« C’est génial d’avoir un joueur qu’on peut mettre sur LeBron parce qu’il peut au moins encaisser le coup physiquement »

Certes, Andrew Wiggins a beaucoup de choses à prouver mais il a au moins l’avantage de ne pas marcher sur les platebandes du franchise player et de ne pas pousser Klay Thompson sur l’aile. C’est l’une des raisons pour laquelle Steve Kerr était si satisfait de pouvoir compter sur « Maple Jordan » dès la nuit dernière et pour les saisons à venir.

« C’est génial d’avoir un joueur qu’on peut mettre sur LeBron parce qu’il peut au moins encaisser le coup physiquement. C’est la position la plus difficile à défendre actuellement en NBA. Donc avoir un mec qui fait 2m03, qui est athlétique, qui connait bien la ligue, et qui comprend comment jouer, c’est un luxe, » expliquait-il. « Notre effectif a été décimé entre les retraites, les transferts, les blessures donc je pense que c’est un plus indéniable que d’avoir Andrew sur l’aile. C’est une position où nous avions un besoin et nous sommes confiants. »

Andrew Wiggins aussi est confiant sur le rôle qu’il peut jouer pour cette équipe. Un rôle bien différent des attentes, surement trop grandes pour lui, auxquelles un n°1 de la Draft doit faire face lors de son arrivée en NBA. Hors du terrain, Andrew Wiggins a l’air réservé, discret, et ne semble pas fait pour être la première option d’une équipe.

« On a beaucoup perdu à Minnesota et j’arrive dans une franchise qui a la culture de la gagne. Quand vous perdez, l’opinion que les gens ont de vous est biaisé »

Certes, ce même genre de personnalité n’empêche pas un Kawhi Leonard d’être le leader de ses équipes mais Andrew Wiggins n’a pas la présence du MVP des dernières Finals sur le terrain. Au contraire, il paraissait même soulager de pouvoir déjà se placer derrière Curry, Thompson et Green, et de vouloir apprendre à gagner en NBA. En l’espace d’une journée, c’est d’ailleurs l’approche des Warriors qui a le plus marqué leur nouvel ailier.

« Rien qu’en 24 heures, je peux déjà ressentir que tout est différent. L’approche est différente, tout est orienter vers la poursuite d’une bague, » décrivait-il. « On a beaucoup perdu à Minnesota et j’arrive dans une franchise qui a la culture de la gagne. Quand vous perdez, l’opinion que les gens ont de vous est biaisé. Mais je suis dans une franchise différente maintenant, et je pense que les gens nous, me verront plus jouer. »

Pour finir cette nuit de noces, Steve Kerr se voulait d’ailleurs philosophe pour convaincre les fans de Golden State de ne pas seulement juger Andrew Wiggins sur ses performances passées.

« C’est un bon gars, un bon coéquipier, il est facile à coacher. J’en parlais avec Tom Thibodeau qui est ici cette semaine pour assister à nos entrainements, et il a adoré coaché Andrew, » rapporte-t-il. « Parfois un changement de décor peut faire du bien à un joueur dans sa carrière, et je pense que le timing est adéquat pour Andrew. »

L’ancien joueur des Timberwolves et natif de Toronto a passé toute sa carrière dans le froid, mais avec ce nouveau départ sous le soleil de Californie, Andrew Wiggins est prêt à briller dans un contexte qui semble beaucoup plus correspondre à sa personnalité. L’avenir nous dira si les Warriors ont eu raison de tenter ce pari.

Propos recueillis à San Francisco.