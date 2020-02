Les Rockets ont tenté de récupérer DeAndre Jordan en même temps que Robert Covington

Si les Rockets sont prêts à tenter de gagner le titre sans pivot, ils ont tout de même essayé d’en récupérer un dans l’échange autour de Clint Capela. On savait ainsi que le club texan essayait de se servir du Suisse pour mettre la main sur un ailier défensif et un pivot moins cher. L’ailier, c’était Robert Covington, qui a bien posé ses valises dans le Texas. Et l’un des pivots moins chers visés, c’était DeAndre Jordan, actuellement aux Nets.

C’est ce qu’affirme Adrian Wojnarowski, qui assure que Houston a ainsi essayé de mêler Brooklyn à l’échange complexe avec Atlanta et Minnesota, afin de récupérer l’ancien joueur des Clippers et des Mavericks.

Avec ses 40 millions de dollars sur quatre ans, DeAndre Jordan est en effet moins cher que Clint Capela (66 millions sur les quatre prochaines années) mais également bien plus âgé (31 ans contre 25 ans). En tout cas, les Nets ont fermement refusé, notamment parce que le pivot est très proche de Kyrie Irving et Kevin Durant.