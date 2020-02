Les Celtics rendent hommage à Vince Carter

C’est le 5 février 1999 que Vince Carter a commencé sa carrière, qui se terminera dans deux mois. C’était à Boston. 21 ans après, quasiment jour pour jour, l’arrière des Hawks était de nouveau de passage dans la ville des Celtics.

Pour rendre hommage à « Vinsanity », Danny Ainge lui a offert un cadre composé d’une photo de son premier shoot réussi, face à Paul Pierce, et d’un morceau de l’ancien parquet du Boston Garden.

« C’était très agréable », a commenté l’ancien des Raptors ou des Nets. « Dans chaque ville, j’ai le droit à une vidéo sympa ou un autre chose. J’ai de bons souvenirs ici. Mon premier match, mes premiers points. Donc cette photo est importante pour moi, pour sa dimension historique. C’est très cool. »

Après plus de 1 500 matches joués et 25 000 points marqués, conserve-t-il un souvenir précis de cette première soirée dans le monde de la NBA, au début d’une saison pas comme les autres puisque raccourcie par le lockout ?

« Un peu, oui. Je me souviens de ce premier tir. Je me rappelle surtout de l’excitation. Tout est arrivé si vite. On avait connu seulement quelques jours de training camp et deux matches de présaison, contre la même équipe d’ailleurs. Puis ce premier match. Je ne voulais surtout pas faire airball pour ce premier tir », sourit-il. « Avec la nervosité et l’excitation, je ne voulais pas tenter un tir à 3-pts. Je souhaitais me rapprocher le plus possible du cercle. Après ce premier tir marqué, je me suis libéré. »

En saison régulière, Vince Carter aura joué 33 matches à Boston, et il aura croisé les Celtics une seule fois en playoffs, en 2010 avec le Magic en finale de conférence. Sa dernière rencontre avec le public de Boston aura été placée sous le signe de l’amour, avec une acclamation des spectateurs lors de son arrivée sur le parquet.

« J’arrive à me faire à l’idée que c’est mon dernier match ici. C’est ainsi. C’est une superbe sensation d’être salué ici. J’ai été l’ennemi pendant si longtemps, j’ai connu beaucoup de batailles, j’ai entendu des huées. Donc venir ici, recevoir une standing ovation de la part d’une telle ville de sport, je ne peux rien demander de plus. »