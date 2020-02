La dernière fois que les Sixers et les Bucks s’étaient croisés, c’était à Noël. Joel Embiid avait alors dominé Giannis Antetokounmpo et Philadelphie pensait tenir son match référence, la preuve de sa capacité à battre tout le monde.

Un mois et demi plus tard, le constat a bien changé avec des Bucks toujours sur les bases d’une saison à 70 victoires, tandis que les Sixers n’ont de leur côté remporté que 8 de leurs 19 matchs depuis le 25 décembre. Et cette nuit, le « Greek Freak » ne s’est pas fait prier pour enfoncer Joel Embiid et ses camarades.

Face au Camerounais mais également Al Horford, l’ailier grec a cette fois réussi à faire parler sa vitesse et sa puissance, finissant avec 36 points à 13/25 au tir, plus 20 rebonds et 6 passes décisives !