La première place ne pouvait qu’être pour lui. LeBron James a fait parler sa créativité et sa détente pour offrir au public du Staples Center un dunk digne d’un concours face aux Rockets. Rappelons que le « King » a 35 ans passés.

Il devance notamment Aaron Gordon et Terrence Ross, spectaculaires à New York. Giannis Antetokounmpo et Jaxson Hayes ont eu, eux, le bras long pour aller chercher la balle et claquer des gros dunks.