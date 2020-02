Les Knicks ne sont pas à vendre

Puisque les Knicks ont animé la fin du « mercato » avec le renvoi du président, puis le transfert de Marcus Morris aux Clippers, des voix se sont élevées, même dans le Madison Square Garden, pour que James Dolan vende la franchise. Sauf que le sulfureux propriétaire de la franchise n’a aucunement envie de céder son équipe, et il a carrément publié un communiqué pour l’expliquer.

« Nous cherchons activement un président et nous espérons conclure nos recherches le plus rapidement possible. Je ne suis pas vendeur, mais je suis déterminé à trouver le bon dirigeant qui va assurer le succès des Knicks sur le long terme, de la même façon que nous avons engagé John Davidson comme président des Rangers. »

Rocker à ses heures perdues, James Dolan est assis sur une mine d’or qui vaut plusieurs milliards de dollars, et les fans des Knicks devront se faire une raison : il n’a pas l’intention de céder sa place.