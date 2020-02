Après Andre Iguodala, Miami négocie toujours l’arrivée de Danilo Gallinari

Andre Iguodala arrivé à Miami, Pat Riley négocie toujours avec le Thunder autour de Danilo Gallinari. Comme avec le MVP des Finals 2015, l’idée est de le faire venir en le prolongeant… tout en gardant de la flexibilité financière pour pouvoir signer un joueur au maximum lors de l’été 2021, quand Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard ou encore Paul George pourront de nouveau tester le marché.

Comme pour « Iggy », une prolongation sur deux ans, la deuxième année en « team option », ferait donc les affaires du club floridien, qui compte sur l’Italien pour viser le titre dès cette année, en soulageant Jimmy Butler en attaque.

Reste à voir si, à 31 ans, Danilo Gallinari est prêt à s’engager sur un contrat d’un an et demi garanti, alors qu’il pourrait aller chercher un dernier gros contrat, plus long, l’été prochain. Reste également à voir ce que veut réellement Oklahoma City, car si le Thunder doit accepter les contrats de Dion Waiters et James Johnson (qui vont jusqu’en 2021, avec une « player option » pour le deuxième), le Heat va devoir ajouter quelques compensations.

D’après ESPN, OKC voudrait notamment que Miami enlève la protection sur le premier tour de Draft 2023 que le club floridien lui doit déjà, et qui est actuellement protégé 1-14. À suivre, donc…