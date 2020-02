Pour Thabo Sefolosha, la saison des Rockets est jusqu’à présent « décevante »

Dans sa 15e saison dans la Ligue, Thabo Sefolosha en a vu d’autres. Du coup, l’ailier des Rockets nous l’a avoué tout de go : les Rockets sont « décevants » cette saison. La franchise portée par James Harden et Russell Westbrook, ses anciens coéquipiers du Thunder, n’a pas encore vraiment décollé. Et on arrive à la pause de février…

À la 5e place de l’Ouest, Houston n’est pourtant pas à plaindre à 32 victoires sur ses 50 premiers matchs. Mais on sent bien aux performances en dents de scie de l’équipe texane, et encore plus avec le récent transfert qui a envoyé Clint Capela à Atlanta (parmi beaucoup d’autres joueurs engagés) que ça ne tourne pas rond en coulisses.

Daryl Morey a décidé d’aller encore plus loin dans sa stratégie du « small ball », se privant donc carrément de pivot de métier. Avant même de savoir que le duo suisse des Rockets allait être démantelé, Thabo Sefolosha nous avait fait part de ses doutes.

« C’est vrai que là, ça commence à tirer en longueur quand même et on aimerait bien maintenant commencer à trouver le rythme et commencer à gagner les matchs qu’on est censé gagner, premièrement. Mais aussi essayer de gagner plus de matchs face à des équipes qui sont au-dessus de nous au classement tout simplement. »

Pris dans la pire série offensive de sa carrière (46/132 soit 35% de réussite aux tirs), James Harden a entraîné son équipe vers cinq défaites en six matchs entre le 9 et le 20 janvier. Plus qu’un simple coup de moins bien physique, Thabo Sefolosha atteste d’un changement de style. De « dynamique ».

« Quand tu amènes Russ, ça change complètement la dynamique »

« C’est clair que pour le moment, on se cherche encore. C’est une équipe qui a quand même une nouvelle dynamique. Il y a quelques nouveaux joueurs et bien entendu, quand tu amènes Russ, ça change complètement la dynamique. Voilà, il y a plein de choses nouvelles et l’équipe se cherche encore. »

Lui qui les connait depuis longtemps – Russell Westbrook était tout juste sorti d’UCLA quand Thabo Sefolosha a débarqué à OKC en février 09, il confirme que ce n’est plus du tout la même donne. James Harden et Russell Westbrook sont tous deux devenus des superstars planétaires, ce qui n’a plus rien à voir avec les rookies hésitants du Thunder.

« C’est ça qui a changé, tu l’as dit », sourit-il. « Mais non, c’était complètement différent. La dynamique était autre. C’était l’équipe de Russell et Kevin Durant à l’époque, avec un James Harden jeune qui arrive. C’était complètement différent. »

Toujours dans une phase d’adaptation, le duo James Harden – Russell Westbrook n’a pas encore trouvé la formule magique. Il faut encore que l’un et l’autre arrivent à bien jouer ensemble, au lieu de le faire chacun son tour. En doublant la mise sur le jeu très au large avec un cinq de très petite taille, les Rockets prennent un gros risque. Mais c’est le style de la maison après tout ! Quitte ou double, avec les joueurs qui vont avec…

« C’est décevant [jusqu’à maintenant] », conclut Thabo Sefolosha. « Mais après, on connaît la NBA. Le plus important, c’est d’être en forme en avril. De trouver le rythme à ce moment-là. »

Propos recueillis à Portland