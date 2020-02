Denver et Philadelphie sur la piste de Darren Collison ?

L’annonce de son retour était aussi surprenante que celle de sa retraite : six mois après avoir quitté le basket pour se consacrer à la religion, Darren Collison a annoncé en janvier vouloir tenter un comeback en NBA.

Originaire de Los Angeles et ancien de UCLA, le vétéran aimerait rester dans la région et ça tombe bien, les Lakers et les Clippers ne cracheraient pas sur son profil de meneur de jeu expérimenté, bon défenseur et adroit de loin.

Mais selon The Athletic, Philadelphie et Denver se seraient eux vraiment penchés sur son cas, et il y en a sûrement d’autres : l’été dernier, certains auraient mis plusieurs dizaines de millions de dollars pour l’attirer, et là ils pourraient y arriver avec un tout petit contrat.

Autre information confirmée concernant ce dossier : la situation devrait se décanter après le All-Star Break, quand la folie de la « trade deadline » aura laissé place au marché des « buyouts ».