Darren Collison prêt à tenter un comeback

À la surprise générale, Darren Collison avait mis un terme à sa carrière cet été, préférant se consacrer à la religion.

Mais six mois plus tard, l’ancien meneur des Pacers a des fourmis dans les jambes, et ESPN annonce qu’il pourrait revenir sur les parquets dès février, et que les Clippers, dont il a déjà porté le maillot, et les Lakers font partie de ses destinations préférées.

À 32 ans, Darren Collison jouissait d’une belle cote avant son annonce surprise, et ESPN rapporte que plusieurs équipes ont contacté son agent pour savoir si le joueur souhaitait revenir sur sa décision. À priori, la réponse est « oui », et le meneur, désormais free agent, pourrait être un très bon joker pour une franchise en quête d’un meneur de jeu d’expérience, habitué à être titulaire.

Si l’intéressé souhaite absolument rejoindre Los Angeles, ESPN précise qu’il devra sans doute attendre après la « trade deadline » car les Lakers comme les Clippers ont une autre priorité d’ici février : recruter Andre Iguodala, actuellement aux Grizzlies, dans l’attente d’un transfert ou d’un « buyout ».

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.