All-Star Weekend : Devonte’ Graham au concours à 3-points, Pascal Siakam au Skills Challenge

Les différents concours finissent de se remplir. Pour le Skills Challenge, outre Patrick Beverley plus tôt dans la journée, Yahoo! Sports nous apprend que Pascal Siakam a accepté l’invitation de la ligue.

L’intérieur des Raptors, champion en 2019, rejoint donc le meneur des Clippers mais aussi Derrick Rose et sans doute Bam Adebayo.

Pour le concours à 3-pts, The Athletic nous informe que Devonte’ Graham vient s’ajouter aux noms dejà annoncés : Zach LaVine, Joe Harris, Duncan Robinson, Buddy Hield, Damian Lillard et Trae Young. Pour sa part, Davis Bertans a été invité, mais on ne sait pas s’il participera.

Avec son 37% de réussite, le meneur des Hornets n’est pas spécialement le plus adroit dans l’exercice, mais ses 176 shoots marqués font de lui le quatrième joueur le plus prolifique de la ligue derrière James Harden et ses futurs concurrents Damian Lillard et Buddy Hield.