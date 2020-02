R.J. Hampton quitte aussi l’Australie

Comme LaMelo Ball, R.J. Hampton a décidé de quitter le championnat australien pour rentrer aux États-Unis soigner une petite blessure, en attendant la Draft, rapporte Fox Sports Australia.

C’est la hanche qui fait souffrir le prospect, absent depuis trois semaines, et qui aura disputé seulement 15 matchs avec les New Zealand Breakers, pour des moyennes de 8.8 points à 40% aux tirs dont 30% à 3-points, 3.8 rebonds et 2.4 passes. LaMelo Ball a lui compilé 17 points à 37% dont 25% à 3-pts, 7.4 rebonds et 6.8 passes.

Visiblement, lui a au moins pris le temps de saluer ses coéquipiers avant de faire ses valises : le GM des Breakers, Matt Walsh, le remercie pour le coup de projecteur qu’il a mis sur la Nouvelle-Zélande et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.