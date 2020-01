Australie : LaMelo Ball quitte son club en douce

Attendu très haut lors de la prochaine Draft, LaMelo Ball avait annoncé qu’il ne jouerait plus pour les Illawarra Hawks, préférant soigner sa blessure au pied pour mieux préparer son arrivée en NBA.

Sauf que le plus jeune de la fratrie Ball n’a pas mis les formes puisqu’il a décidé de rentrer aux Etats Unis sans l’aval de son club et surtout sans dire au revoir à son coach et ses coéquipiers.

« Je suis vraiment déçu par son départ. Il n’a pas dit au revoir à ses coéquipiers et à son coach » révèle le propriétaire de la franchise, Simon Stratford. « Nous avons eu quelques indications via son garde du corps Jermaine Jackson, qu’il ne serait pas resté pour le reste de la saison. Cependant, nous avions prévu qu’il parte vers le 11 février et nous n’avions pas imaginé qu’il parte avant l’Indigenous Round » (ndlr : compétition qui rend hommage à la culture aborigène, dont c’était la première édition) ».

« Ça aurait été bien qu’il dise au revoir »

Même surprise, et déception, chez le capitaine Todd Blanchfield, qui l’a carrément appris par la presse. « C’est une information pour moi, même si je savais que le camp Ball avait un calendrier à suivre. Au final, il a estimé qu’il avait un plus grand projet, et des choses plus importantes en tête. On a été coéquipiers pendant une moitié de saison, et même s’il y a eu des hauts et des bas, ça aurait été bien qu’il dise au revoir. »

De retour aux Etats-Unis, LaMelo Ball va finir de se soigner et se préparer pour les essais pré-Draft du printemps.