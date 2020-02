Le Magic et les Wolves sur la piste de Dennis Smith Jr ?

Après avoir relancé Markelle Fultz, le Magic va-t-il en faire de même avec Dennis Smith Jr ? C’est possible puisque leNew York Post rapporte que deux franchises auraient des vues sur le meneur des Knicks dont le temps de jeu reste irrégulier comme doublure d’Elfrid Payton. Il s’agit d’Orlando donc, et de Minnesota qui a un besoin à la mène après le départ de Jeff Teague.

Clairement depuis son arrivée à New York, il y a un an, Dennis Smith Jr n’a rien montré d’intéressant et c’est peut-être le moment de changer d’air.

D’autant que son coach n’envisage pas de changer de stratégie côté meneurs de jeu. « Nous sommes satisfaits de notre manière de débuter les matches. Si nous avons le sentiment qu’un changement est nécessaire, nous l’étudierons mais pour l’instant, nous sommes satisfaits » a déclaré Mike Miller au quotidien new-yorkais.

Autant dire qu’Elfrid Payton ne bougera pas du cinq de départ, et que Frank Ntilikina, lorsqu’il ira mieux, restera sa doublure. Pour Dennis Smith Jr, le mieux serait donc de partir et un proche du joueur explique qu’il veut « simplement jouer« . Quant à l’intéressé, il s’amuse des rumeurs et répète qu’il veut jouer aux Knicks…