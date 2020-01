En triple-double, Markelle Fultz délivre le Magic et met fin à la série des Lakers !

S’imposer sur le parquet de la meilleure équipe de la conférence Ouest, surfant sur une série de neuf victoires de suite, qui plus est sans son meilleur marqueur : voilà en quelques mots le résumé de la prouesse du Magic. En tête pendant près de trois quart-temps, avec jusqu’à 21 points d’avance, les Floridiens ont dû s’employer jusqu’au bout, en négociant bien leur « money time ».

Dans ce match marqué par de longs et nombreux runs, le Magic parvient à s’échapper une première fois au score à l’entame du second quart-temps (29-48). Profitant des pertes de balle adverses, Terrence Ross ne se fait pas prier pour aller dunker en solo en contre-attaque, tandis que Wes Iwundu profite parfaitement de sa titularisation en se montrant agressif toute la soirée. Au point de signer son record en carrière au scoring.

Aaron Gordon sort la « T-Mac »

LeBron James encore discret à la finition, les Lakers, toujours privés d’Anthony Davis ainsi que de Rajon Rondo, s’en remettent au surprenant Troy Daniels qui termine très fort la première période. Ses points, couplés à l’activité défensive de JaVale McGee (quel contre sur la tentative de poster de Terrence Ross !), permettent aux locaux de ne plus compter que deux possessions de retard à l’entame du troisième quart-temps (62-66).

Mais Wes Iwundu joue toujours aussi juste, tandis que Markelle Fultz gère bien le tempo de son équipe pour offrir de bons tirs à son pivot Nikola Vucevic, qui sanctionne de loin. Aaron Gordon se fait plaisir en signant une « T-Mac » devant JaVale McGee, puis dunke de nouveau en transition. Incapables de marquer face à la zone floridienne, les Lakers reprennent un 21-4 dans les dents et le Staples Center affiche quelques signes d’agacement (66-85).

Markelle Fultz « clutch »

LeBron James continue de distribuer à qui veut scorer en transition, au point d’égaliser son record en carrière à la passe (19), mais se montre alors plus agressif au cercle. Surtout, la défense de son équipe monte le ton et empêche à son tour le Magic de marquer dans le jeu pendant de longues minutes. « KCP » et Quinn Cook sont maintenant en feu : les Lakers passent un 22-2 (88-89). Tout ceci dans le même troisième quart-temps, on précise.

Alors que le cercle contreur fait deux victimes, « KCP » et surtout LeBron James avant lui, on se dirige vers un « money time » étouffant. Une fin de rencontre marquée par de grosses erreurs défensives des Lakers. À l’image de cette brèche grande ouverte, à deux minutes du terme, qui profite à Aaron Gordon pour son dunk avec la faute. Ou ce tir primé « offert » par JaVale McGee à Nikola Vucevic après un « pick-and-pop ». Quinn Cook puis LeBron James parviennent malgré tout à répondre de loin mais ils n’ont pas la réponse à Markelle Fultz qui, par deux fois, parvient à finir près du cercle. Le King a une dernière occasion d’égaliser : c’est manqué de peu.

Grosse victoire du Magic (20 victoires – 21 défaites) qui enchaine avec les Clippers la nuit prochaine. Les Lakers (33 victoires – 8 défaites) démarrent leur « road trip » à Houston samedi.