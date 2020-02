Le MVP de la nuit : James Harden reprend ses bonnes habitudes

Blessé à la cuisse et fatigué, James Harden avait laissé son adresse aux vestiaires et les clés de l’équipe à Russell Westbrook depuis quinze jours. Mais cette nuit, face aux Pelicans, on a retrouvé le grand James Harden, auteur de 40 pts, 10 rbds, 9 pds et 2 cts face aux Pelicans. Le plus important, c’est son adresse aux tirs : 12 sur 24, dont 7 sur 15 à 3-points.

« Je vais pouvoir rentrer chez moi et me coucher. Je n’aurais pas beaucoup dormi sinon… » ironise Mike D’Antoni. « James, c’est James… et on peut oublier le reste, il est de retour ! »

C’est Harden en début de match qui stoppe l’hémorragie en allant agresser la défense. Souvent main droite, histoire de piéger la défense. Une fois de plus, on apprécie ses changements de rythme pour déstabiliser ses défenseurs. L’autre arme, c’est le « step back » à 3-points évidemment. Josh Hart ou Lonzo Ball le connaissent par coeur. Et pourtant, Harden va enchaîner les 3-points avec son défenseur à moins d’un mètre. Comme celui à la dernière seconde de la 1ère mi-temps.

Bien sûr, c’est toujours aussi agaçant de le voir dribbler pendant des heures, mais on ne peut pas lui reprocher son activité. Dans un cinq très petit, il montre l’exemple au rebond et même au contre. C’est d’ailleurs ce qu’il retient de ce match. « Nous avons été solides et avons fait plutôt du bon travail en défense tout le match« conclut-il. « Dans le 4e quart-temps, c’était le moment de mettre le verrou et nous l’avons fait pour gagner le match. »