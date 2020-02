Les Pelicans servent la victoire aux Rockets sur un plateau

Le coup d’envoi est donné par Lonzo Ball depuis sa propre ligne à 3-points et claqué dans le cercle par l’inévitable Zion Williamson ! Ingram, Ball et Holiday allument de loin, et NO profite du 0/5 de Russell Westbrook dans les cinq premières minutes pour prendre les Rockets à leur propre jeu (16-7). Mais les Pelicans sont paralysés par le « super small ball » adverse et enchaînent les pertes de balle : ils en comptent déjà 10 après 12 minutes (30-28) !

Houston enfile finalement 11 points sans en encaisser, avec un super coup de main de Ben McLemore en sortie de banc. Entre airballs et briques, de près comme de loin, les Rockets peuvent compiler un épisode Shaqtin’ A Fool, mais les Pels font le leur avec, encore, des balles perdues. James Harden porte Houston à lui tout seul, avec 26 points à la pause, et c’est Zion Williamson, profitant de la petite opposition, qui est meilleur marqueur en face avec 15 points (63-60).

Quand dernier quart rime avec cauchemar pour les Pels

Russell Westbrook se réveille après la pause quand Brandon Ingram prend le relais de son côté, sur un rythme soutenu qui devient intéressant, surtout que le suspense reste intact. Avant un nouveau festival de turnovers… La phrase est déjà toute trouvée si Houston gagne, « les Pelicans pourront s’en vouloir. »

Tout est résumé avec cette balle perdue sur remise en jeu en sortie de temps-mort au début du quatrième quart-temps. Les visiteurs n’ont plus de solutions en attaque, mais en trouvent à l’inverse en défense, grâce aux conseils de leur assistant Jeff Bzdelik, ancien bras droit de Mike D’Antoni. À 3 minutes 30 de la fin, le score de ce dernier quart-temps est de 16-10, à l’avantage des Rockets : 108-103 au total.

Jrue Holiday veut jouer les héros, avec un énorme contre, mais il rate deux lancers derrière. Et personne n’arrive à mettre dedans pour New Orleans. Danuel House, horrible au tir ce soir, met tout de même le coup de grâce avec un 3-points dans le corner : sans convaincre, Houston enchaîne avant la réception des Hornets mercredi. C’est un coup d’arrêt pour NO, qui restait sur trois victoires de suite et se prépare à affronter Milwaukee.