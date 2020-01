John Wall aimerait donner plus d’importance aux joueurs dans la désignation des All-Stars

Double All-Star ces deux dernières années, Bradley Beal a encore fait le boulot cette saison pour obtenir sa place à Chicago le 16 février prochain. Avec 28.6 points et 6.3 passes de moyenne, l’arrière des Wizards réalise sa meilleure saison en carrière dans ces deux domaines.

Déjà très bon la saison passée, il fait encore plus fort dans une équipe déséquilibrée et très jeune. « C’est impressionnant à voir », a réagi son coéquipier John Wall. « Il arrive maintenant à créer avec son dribble et à marquer de différentes manières. S’il n’est pas All-Star, je ne sais plus quoi dire aux gens. »

Le sixième meilleur marqueur de la ligue ira-t-il au All-Star Game ? Ce sera compliqué car le bilan de Washington (15-31) plombe les ambitions de Bradley Beal face à des choix comme Jimmy Butler, Kyle Lowry, Ben Simmons, Khris Middleton ou encore Jaylen Brown.

John Wall regrette que, pour les titulaires, les voix des fans comptent pour 50%, et que les 50% restants soient partagés entre votes des médias et des joueurs à 25% chacun. Les remplaçants, eux, sont nommés par les coaches.

Le meneur, actuellement blessé, aimerait que les joueurs aient plus de poids dans les désignations.

« En tant que joueur, on sait à quoi ça ressemble de défendre sur tel ou tel joueur. On sait comment ça se passe. Si on nous donne, à nous les Wizards, 9 ou 10 matches à la télévision nationale, ou 15 rencontres avant le All-Star Game, les fans verraient mieux qui on est. Ne vous méprenez pas, Trae Young est un sacré talent. Les fans ont voté pour lui car ils l’ont beaucoup vu à la télévision avant les votes. »

Sauf que John Wall oublie que les votes des joueurs pour le All-Star Game ne sont pas non plus des modèles de rigueur, avec des votes pour les coéquipiers ou les copains des autres équipes.

Cette saison, les Cavaliers et les Pacers n’ont ainsi clairement pas joué le jeu, en votant quasiment uniquement pour leurs coéquipiers. Jeremy Lamb a ainsi reçu neuf voix pour le All-Star Game, Aaron Holiday six, Justin Holiday trois et Victor Oladipo, qui n’avait pas disputé de match au moment des votes, deux. Soit autant qu’Evan Fournier…