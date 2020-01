Pas de grosse affiche au menu de la soirée, mais on commence à suivre de plus près la lutte pour la 8e place à l’Ouest avec plusieurs rencontres concernées : Spurs – Jazz, Knicks – Grizzlies, Kings – Thunder et Blazers – Rockets. Cette dernière rencontre sera la plus chaude de la nuit avec le duel entre Damian Lillard et Russell Westbrook. Même si l’ambiance est lourde depuis dimanche soir, ça devrait faire quelques étincelles.