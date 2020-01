Gary Clark signe un nouveau contrat de 10 jours à Orlando

Limogé par les Rockets début janvier après une saison et demie dans le Texas, Gary Clark a rapidement rebondi du côté d’Orlando quelques jours plus tard. En 5 matchs, Clark a ainsi apporté 4 points et 4 rebonds de moyenne en 14 minutes de jeu, dispatchées sur les postes 3 et 4.

En l’absence de Jonathan Isaac (genou) et Al-Farouq Aminu (genou), l’ailier sorti de la fac de Cincinnati a semble-t-il donné satisfaction au coaching staff du Magic, qui vient de lui offrir un 2e contrat de 10 jours, selon Shams Charania.

« Cette équipe me donne une chance de montrer ce que je peux faire, et les fois où j’ai pu jouer, je pense avoir fait du bon boulot », souffle Clark pour Basketball Insiders. « Quand l’opportunité viendra, je serai prêt à amener de l’énergie et rentrer mes tirs. Je suis polyvalent défensivement car je peux changer sur plusieurs gars et utiliser mes qualités athlétiques. Rentrer des tirs est une chose, mais mon activité aux rebonds a été solide. »

Ancien double meilleur défenseur de l’AAC lors de ses années junior et senior, Clark colle bien à l’identité voulue par Coach Clifford. Plus qu’un autre contrat de 10 jours et il sera assuré de finir la saison en Floride…