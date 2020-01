Les Celtics s’imposent à South Beach

Dès l’entame du match, les Celtics sautent à la gorge du Heat, un 3-points de Marcus Smart, un tir avec la planche de Gordon Hayward, et un nouveau tir de loin de Jaylen Brown forcent Erik Spoelstra à demander un temps mort après seulement 70 secondes de jeu (8-0).

Dans le sillage de l’adresse du duo Brown – Hayward, tous deux auteur de onze points, Boston compte jusqu’à 13 longueurs d’avance, mais Jimmy Butler et Bam Adebayo finissent par limiter la casse pour Miami (36-28).

Boston prend le contrôle des opérations

Les entrées de Dion Waiters et de Goran Dragic changent toutefois la donne. Cinq points du premier nommé et la vista du second lancent un 13-4, conclu par une claquette de Derrick Jones Jr, qui donne l’avantage aux floridiens (41-40).

Après leur feu d’artifice du premier quart-temps, Boston se heurte cette fois à la défense de Miami. Kemba Walker réveille toutefois les siens. L’agressivité du meneur permet à Daniel Theis de marquer six points dans les cinq dernières minutes de la mi-temps, avant qu’un dernier tir de Jaylen Brown ne permette aux Celtics de rentrer aux vestiaires à +5 (53-48).

Miami trop court

Le troisième quart-temps démarre sur des bases défensives mais Boston garde le Heat à distance (69-61). L’impact de Bam Adebayo ramène toutefois Miami sur les talons de son adversaire. Bien épaulé par Dragic et Jones Jr, le pivot enchaîne les actions d’éclat et tout est à refaire pour les hommes de Brad Stevens (73-72). Le momentum du Heat est toutefois limité par Gordon Hayward, c’est lui qui empêche le Heat de repasser devant avant un dernier quart-temps qui sent la poudre (80-76).

L’adresse de Boston leur permet alors de refaire le break. Brown, Wanamaker, et Smart y vont de leur tir longue distance et l’écart atteint de nouveau les onze unités (92-81). Jimmy Butler prend alors ses responsabilités en marquant 5 points de suite mais le Heat ne parvient pas à recoller. Brown, Walker à 3-points, puis Hayward veillent en effet pour démoraliser l’American Airlines Arena (104-96). Comme souvent pour Boston, c’est la grinta de Marcus Smart qui termine le boulot. Avec cette défaite, Miami laisse la deuxième place de la conférence Est à Toronto.