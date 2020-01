[Stats & Highlights] Les Kings et les Cavaliers s’imposent dans l’émotion

Comme dimanche soir, les deux rencontres ont été marquées par des hommages à Kobe Bryant avec l’horloge des 24 secondes, ou des maillots floqués de son nom avant les matches.

Sportivement, c’est Buddy Hield qui s’est le plus illustré avec un nouveau record en carrière de 42 points quand les Cavaliers ont disposé des Pistons, avec un Kevin Love à mi-temps.



Miami – Orlando

Chicago – San Antonio

Oklahoma City – Dallas

Utah – Houston

Detroit – Cleveland : 100-115

Jouée dans une atmosphère encore pesante, suite au décès de Bryant, cette rencontre a vu les Cavaliers l’emporter après une grosse première mi-temps de Kevin Love. L’intérieur, ancien coéquipier de Team USA de Bryant, a marqué 20 points en premier acte, sans ensuite shooter une seule fois après la pause.

Mais les Pistons étaient tellement à côté de leur match que Cleveland n’a pas eu à forcer. En dominant à l’intérieur et au rebond, les Cavaliers signent leur première victoire avec plus de 10 points d’écart depuis le 10 novembre 2019.

Pistons / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Maker 17 3/7 1/5 2/3 1 5 6 2 2 1 0 1 9 14 S. Doumbouya 35 3/7 0/2 2/2 2 2 4 0 4 0 3 2 8 7 A. Drummond 32 7/12 0/0 1/2 4 4 8 4 4 3 4 2 15 22 R. Jackson 25 6/14 3/5 1/2 0 2 2 2 0 1 2 0 16 10 S. Mykhailiuk 26 5/13 3/7 0/0 1 1 2 1 1 0 1 0 13 7 M. Morris 24 3/9 1/6 2/2 0 3 3 2 1 1 1 0 9 8 C. Wood 20 3/6 0/1 2/4 0 6 6 0 1 1 1 1 8 10 L. King 11 1/3 1/2 0/0 0 1 1 1 2 0 1 0 3 2 B. Brown 26 3/3 0/0 2/2 1 3 4 6 4 0 4 1 8 15 L. Galloway 23 4/10 3/7 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 11 7 Total 38/84 12/35 12/17 9 28 37 18 20 8 17 7 100 Cavaliers / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 24 7/11 6/8 0/0 0 7 7 2 1 0 1 0 20 24 C. Osman 23 3/7 1/3 0/0 1 4 5 4 1 1 1 0 7 12 T. Thompson 26 7/8 0/0 3/4 1 10 11 1 2 0 0 0 17 27 C. Sexton 38 10/19 0/1 3/4 1 2 3 5 0 0 5 0 23 16 D. Garland 25 3/10 0/2 0/0 0 0 0 4 0 0 2 0 6 1 D. Wade 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 T. Cook 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 J. Henson 18 2/7 0/3 0/0 2 4 6 3 5 1 0 1 4 10 L. Nance Jr. 24 5/12 0/2 0/0 2 3 5 3 3 1 0 2 10 14 A. McKinnie 25 6/10 2/4 1/2 3 0 3 1 3 1 1 1 15 15 D. Exum 16 1/3 0/0 2/2 1 3 4 2 2 2 1 1 4 10 K. Porter Jr. 16 4/8 0/1 1/1 0 1 1 0 3 3 2 1 9 8 Total 48/96 9/24 10/13 11 34 45 25 21 9 13 6 115

Minnesota – Sacramento : 129-133 (après prolongation)

Buddy Hield a rendu hommage à Kobe Bryant, par les mots et par les actes. L’arrière des Kings a inscrit 42 points, son nouveau record en carrière, pour permettre aux Kings de revenir d’un écart de 27 points et de l’emporter !

Dans les 4:36 dernières minutes du temps réglementaire, Hield a marqué 18 points et il a été secondé par De’Aaron Fox qui a volontairement manqué un lancer-franc afin de prendre son propre rebond et égaliser pour envoyer les deux équipes en prolongation. Minnesota, qui a réussi son record de franchise à 3-pts, avait encore 17 points d’avance à 2:49 de la fin du match et même un très bon Andrew Wiggins n’inversera pas la tendance dans les cinq minutes supplémentaires.