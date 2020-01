Le Magic sans solution face à un très grand Bam Adebayo

Comme partout, mes 24 premières secondes de cette rencontre ne sont pas disputées par les deux équipes en hommage à Kobe Bryant. Néanmoins, c’est le Heat qui débute bien cette rencontre. Agressifs en défense, les joueurs du Heat font la course en tête portés par la puissance et le talent de Bam Adebayo.

Ses Kobe aux pieds, ce dernier s’amuse sur le poste 4 et montre à tout le monde a quel point il a progressé cette saison et combien il est devenu complet. Quand il ne score pas, il arrive à trouver un coéquipier ouvert ou à prendre le bon rebond. Orlando souffre face à l’adresse des arrières du Heat. Dragic et Herro scorent de loin. Miami domine sans forcer (31-21).

Bam Adebayo est partout

C’est défensivement que les coéquipiers d’Evan Fournier doivent élever leur niveau de jeu s’ils veulent rivaliser avec les grosses équipes. Comme souvent cette saison et notamment face « aux gros », Orlando a tendance à jouer un peu de façon individualiste. Pas d’alternance et des mauvaises décisions en attaque, des erreurs défensives et de la lenteur dans les exécutions rythment leur rencontre.

Dragic encore lui en fadeaway ou Waiters à 3-points se baladent, et l’écart se creuse (43-27). Les nombreux ajustements de Steeve Clifford ne changent en rien cette 1er période. En bons leaders, Evan Fournier et Nikola Vucevic tentent de ramener leur équipe au plus près (49-39) mais que c’est dur…

Orlando joue un peu mieux certes, mais le Heat termine correctement cette 1er mi-temps. Herro et Robinson, les deux snipers, concluent avec un tir à 3-points chacun de plus au compteur personnel. A la pause, le Heat reste devant (54-48).

Un monde d’écart entre les deux équipes

Au retour des vestiaires, Orlando joue plus dur, plus vite mais Herro et Robinson profitent des passes d’Adebayo pour scorer à 3-points puis Butler près du cercle participe lui aussi à la fête. Adebayo régale toute son équipe et d’un tir poste bas, il donne 20 points d’avance au Heat (72-52). Orlando vient d’encaisser un 18-4 !

Orlando n’y arrive pas et il n’y aucune réaction collective. Fournier et Vucevic tentent de limiter les dégâts mais il y a un monde d’écart entre les deux équipes de Floride. Défense, tirs à 3-points, jeu de transition, le Heat marque et varie son jeu à la perfection. Miami se dirige tout droit vers une nouvelle victoire à domicile (85-71).

Rapidement, on s’aperçoit qu’Orlando n’a pas les capacités mentales et surtout le niveau pour revenir dans ce match. A l’inverse, le Heat ne baisse pas le rythme et refait le break sur un 9-0 (94-71). Ce dernier acte est à l’image de ce match. Une seule équipe sur le terrain qui produit du beau basket. Adebayo continue d’impliquer tout le monde, de dominer aux rebonds et de peaufiner la relation avec ses shooteurs (98-76).

Orlando ne reviendra pas dans ce match. Dragic par deux fois à 3-points puis encore l’indispensable Adebayo terminent le travail et offrent l’opportunité à Erik Spoelstra de donner des minutes à tout son groupe pour une victoire finale (113-92).Le Heat mérite bien sa 2e place à l’Est.