Ettore Messina honore la mémoire de Kobe Bryant, le « surnaturel »

« Qu’on juge ne pas appartenir au monde naturel, qui semble en dehors du domaine de l’expérience et échapper aux lois de la nature. Qui est trop extraordinaire pour être simplement naturel ».

La définition de l’adjectif « surnaturel » donnée par le Larousse correspond bien à ce qu’a représenté Kobe Bryant pendant ses vingt années au plus haut niveau. C’est le terme qu’a utilisé Ettore Messina pour honorer la mémoire du « Black Mamba » avec qui il avait noué des liens forts lors de son premier passage en NBA, en tant qu’assistant de Mike Brown lors de la saison du lockout, en 2011-2012.

Les racines italiennes de Kobe, qui a vécu sept ans à vadrouiller sur le territoire transalpin à suivre les exploits de son père, ont immanquablement rapproché le joueur et le coach.

« C’était incroyable de l’entendre parler et blaguer dans notre langue »

Dans les années 80, Ettore Messina a par ailleurs croisé plusieurs fois la route de Joe Bryant lorsque celui-ci évoluait en première division italienne. Près de trente ans après, le fils Bryant n’avait rien oublié de ces précieux moments. « Il était surnaturel, » a déclaré Ettore Messina suite au décès de Kobe Bryant ce dimanche. « C’était incroyable de l’entendre parler et blaguer dans notre langue, de se rappeler quand son père jouait là-bas et de voir à quel point il a attiré tellement de monde en NBA ».

Ettore Messina a ajouté que Kobe Bryant avait fait en sorte que son arrivée et son acclimatation à Los Angeles et à la NBA soit la plus agréable possible, comme il a fait avec de nombreux joueurs transalpins outre-atlantique. « Il était aussi très attentif pour aider les jeunes Italiens qui arrivaient en NBA, les guider dans ce moment tellement dur et compétitif. Il l’a aussi fait avec moi et je lui suis toujours très reconnaissant pour ça ».