Rudy Gobert marque les esprits avant le All-Star Game

Delon Wright pense s’offrir un layup facile pour égaliser à moins de 30 secondes de la fin. Mais au moment d’envoyer la balle en l’air, un bras, ou plutôt un tentacule, surgit de nulle part : Rudy Gobert vient de refaire son retard sur le « drive » du Maverick et de renvoyer violemment le cuir. C’est le cinquième contre de la partie pour le Français, et c’est surtout le symbole de sa domination intérieure.

Avec, en plus de ses contres, ses 22 points (8/8), 17 rebonds et 39 d’évaluation, Rudy Gobert a encore marqué les esprits dans la victoire de son équipe face aux Mavs. Une performance qui intervient alors que seront dévoilés d’ici quelques jours les remplaçants retenus pour les sélections All-Star.

Un enchaînement de matches à 20 points ou plus

Le pivot peut déjà compter sur une voix en sa faveur, celle de Rick Carlisle qui le considère comme un All-Star ainsi que le prochain lauréat, en auto-succession donc, au titre de meilleur défenseur de l’année. « Il a un impact massif en défense, » qualifie le coach texan. « Il ne se contente pas d’en avoir près du panier, il le fait également dans le périmètre, sur les « switches ». On a été capables de rentrer quelques drives devant lui, mais ce qu’il a fait sur la pénétration de Wright à la fin du match était incroyable. Écoutez, c’est un grand, grand défenseur. »

Un joueur au profil défensif qui n’a peut-être jamais été aussi à l’aise pour finir en attaque. Le Français vient d’aligner son quatrième match de suite à 20 points ou plus. Sur ses sept dernières sorties, il tourne même à près de 22 points de moyenne avec un pourcentage d’adresse tout bonnement hallucinant : 77% !

Pour son coach Quin Snyder, il n’y a même pas de débat sur sa première sélection : « Pour être honnête, selon moi, c’est quelque chose qui va de soi. » « Les mecs, vous avez vu le match ?, » lance Donovan Mitchell aux journalistes. « C’est lui, des deux côtés du terrain. C’est un All-Star et je pense qu’une soirée comme celle-ci le prouve. »

Bojan Bogdanovic le voit comme un MVP

L’arrière a lui aussi de bonnes chances d’être étoilé cette année. Joe Ingles pense ainsi que les deux hommes forts du Jazz doivent être sélectionnés. « Notre équipe ne serait pas ce qu’elle est sans ces deux-là, notre bilan non plus », formule ainsi l’Australien.

De son côté, Rudy Gobert assure vouloir se recentrer sur son jeu et sur son équipe, un an après ne pas avoir pu contenir la déception de sa non-sélection : « Après ce qu’il s’est passé l’année dernière, quand je m’imaginais vraiment le faire, j’essaie de me focaliser sur mon équipe et essayer de gagner un titre. Comment aider mon équipe à gagner chaque soir ? Comment continuer de progresser ? »

Rudy Gobert, dont le coéquipier Bojan Bogdanovic estime qu’il évolue même à un niveau MVP en ce moment, ajoute que gagner est sa priorité absolue : « Être meilleur défenseur de l’année est génial, c’est un trophée génial pour ton héritage, être MVP aussi… Mais remporter un titre surpasse tout ça. »