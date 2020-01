Rudy Gobert stoppe les Mavericks dans le méga « money time »

Il régnait un parfum de playoffs dans ce match entre deux prétendants au Top 4 à l’Ouest. Au cours d’une partie durant laquelle ils ont longtemps couru après le score, les Jazzmen ont fini par trouver la clé. L’efficacité et les inspirations décisives du trio Mitchell-Bogdanovic-Gobert ont fait le reste, avec une mention spéciale pour notre Rudy national, omniprésent dans les les moments qui ont fait basculer la rencontre.

Le duo Doncic-Porzingis prend les choses en main dès le début du match et les Mavs pointent rapidement à +10 suite au deuxième panier à 3-points de l’intérieur letton puis au dunk de son acolyte slovène (10-20).

Bojan Bogdanovic croit lancer le Jazz d’un dunk après s’être joué de Luka Doncic (19-25). Mais ce dernier lui répond avec l’une de ses spéciales, un step back à 3-points. Alors que Maxi Kleber se met à son tour en évidence, Donovan Mitchell sauve la baraque avec deux paniers à 3-points, mais Utah reste à -11 après 12 minutes de jeu (25-36).

Le Jazz plie mais ne rompt pas

Le déclic vient finalement de la second unit et du trio Clarkson-Bradley-Niang qui contribue à un 12-0 dès le début du deuxième quart-temps, avec un 3-points de Georges Niang pour faire passer le Jazz devant (37-36).

Dallas se reprend avec un 7-0 mais Utah ne plie pas, à l’image de Rudy Gobert qui place une claquette-dunk, provoque la faute de Porzinigs en prenant un coup au passage et enchaîne avec un nouveau dunk (41-43). Avec l’aide de Mitchell, le Français parvient à maintenir le Jazz dans le coup même si Doncic permet à Dallas de rentrer aux vestiaires en tête (55-58).

Doncic et Porzinigs refont le coup du début de match après le repos et les Mavs se retrouvent à nouveau à +10 suite à un 3-points de Seth Curry (70-80). Mais là encore, Gobert puis Mitchell parviennent à relancer le suspense, laissant ensuite Tony Bradley conclure au cercle le troisième quart-temps (80-84).

Le scotch du match servi par Rudy Gobert

Il s’en faut de peu pour que le match bascule alors que le Jazz est à nouveau dans le coup, reboosté par les deux missiles à 3-points de Mitchell pour entamer le dernier acte (86-88). Les hommes de Quin Snyder manquent plusieurs occasions avant de prendre enfin l’avantage suite à un 3-points de Bogdanovic et un dunk de Gobert avec la faute de Doncic (96-95).

Curry à 3-points et Porzingis repoussent les avances des locaux avec deux paniers de grande classe, lançant le début d’un money-time de folie (98-102). En guise de réponse, Bogdanovic et Mitchell sortent alors le grand jeu avec deux paniers à 3-points pour égaliser à 104-104.

Tandis que Tim Hardaway Jr et Royce O’Neale se neutralisent de loin, Rudy Gobert se montre décisif par une claquette qui redonne l’avantage aux siens (106-104), puis sur un contre énorme main gauche face à Delon Wright, son cinquième de la soirée et sans aucun doute le plus beau (109-107).

Car derrière, Donovan Mitchell ne tremble pas aux lancers-francs, reléguant les Mavs à deux possessions à moins de 24 secondes de la fin. Après un dernier rebond et un ultime lancer de Rudy Gobert, le Jazz peut alors célébrer sa victoire renversante (112-107), la dixième sur ses onze derniers matchs.