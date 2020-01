LeBron James dépasse Kobe Bryant pour devenir le 3e meilleur marqueur de l’histoire

C’est à Philadelphie, sur les terres de Kobe Bryant, que LeBron James est devenu cette nuit le 3e meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Avant la rencontre face aux Sixers, l’ailier des Lakers avait besoin d’inscrire 18 points pour dépasser le « Black Mamba », et il a fait mieux en inscrivant 29 points dans la défaite face aux Sixers.

Avec 33 655 points, le voilà désormais 3e meilleur marqueur de l’histoire, seulement dépassés par Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone, deux légendes également passées par les Lakers. C’est dans le 3e quart-temps sur un layup main droite que LeBron James a dépassé Kobe Bryant, et après un temps-mort, il a reçu une standing ovation de la part du public de Philadelphie.

« Je suis simplement heureux d’être dans n’importe quelle discussion avec Kobe Bryant » a réagi de manière habituelle LeBron James. « C’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire, et l’un des plus grands joueurs de l’histoire des Lakers. Le gars a deux maillots retirés au Staples Center, c’est juste dingue. »

« C’est quelqu’un que j’ai utilisé comme modèle »

Pour LeBron James, dépasser Kobe Bryant est aussi symbolique puisque comme lui, il est arrivé en NBA directement du lycée, et avant la rencontre, il avait inscrit « Mamba 4 Life » et « 8/24 KB » sur ses chaussures pour montrer son attachement à la carrière de l’ancienne légende des Lakers.

« C’est un joueur de plus que j’observais lorsque j’étais au collège puis au lycée. En le voyant arriver directement du lycée, c’est quelqu’un que j’ai utilisé comme un modèle. De voir un gamin de 17 ans arriver en NBA pour essayer d’avoir un impact sur une franchise… Il m’a aidé sans le savoir car il a été capable de le faire. Pour moi, c’est juste dingue, à ce stade de ma carrière, de partager le même maillot que lui et de représenter les couleurs or et violet de cette franchise historique. Kobe est une légende, ça c’est certain ! »

On retiendra que LeBron James a dépassé Kobe Bryant avec trois saisons et 104 matches de moins, et qu’il le supplante dans de nombreux domaines comme la moyenne de points (27.1 contre 25), les pourcentages aux tirs et à 3-points.

Désormais, il a deux hommes dans son viseur : Karl Malone (36 928 points) d’abord, puis Kareem Abdul-Jabbar (38 387 points). Avec sa moyenne de points actuelle, il lui faudra une saison et demie pour rattraper l’ancien ailier-fort du Jazz. Ce n’est donc pas pour tout de suite…