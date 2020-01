De retour à l’entraînement, Joel Embiid espère rejouer la semaine prochaine

Opéré suite à une déchirure d’un ligament de l’annulaire le 10 janvier, Joel Embiid est de retour à l’entraînement des Sixers, avec une protection pour éviter que son doigt luxé ne subisse trop les chocs.

« J’essaie toujours de m’y habituer » explique le pivot. « De temps en temps, on prend un coup sur la main, donc il faut revenir à l’entraînement pour voir comment ça se passe et aussi revenir sur le terrain. J’ai eu un passage où je ne pouvais rien faire après l’opération, donc j’étais un peu essoufflé, je dois retrouver ma condition physique ».

Les Sixers ont annoncé que Joel Embiid serait réévalué par le staff médical lundi, et il manquera donc le match face aux Lakers demain soir. Par contre, il y a la possibilité qu’on le revoit dès mardi, face à Golden State.

Il devrait en tout cas être en tenue, après ça, pour le prochain road trip de Philadelphie, qui démarre « tranquillement » à Atlanta, avant de passer par Boston, Miami et Milwaukee. Brett Brown est donc très content de retrouver Joel Embiid, surtout avec la blessure récente de Josh Richardson, d’autant que son pivot était de de bonne humeur suite à sa troisième sélection consécutive comme titulaire au All-Star Game.

« C’était génial. J’étais heureux et enthousiaste, encore davantage pour Pascal (Siakam). Deux gars du Cameroun. On avait à peine commencé le basket y a huit ou neuf ans, donc nous voir tous les deux, comme titulaires, ça veut dire beaucoup. Je suis fier de venir du Cameroun, d’Afrique, et de représenter le pays et le continent. »