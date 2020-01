Devonte’ Graham : « Ce serait super d’être élu Most Improved Player »

En passant de moins de 5 points de moyenne sur des bouts de match à plus de 18 par rencontre comme titulaire, Devonte’ Graham se place très haut dans la course à la meilleure progression, et ce malgré un statut de « sophomore » que les votants n’aiment historiquement pas récompenser.

Trois autres candidats sérieux, Luka Doncic, Trae Young et Shai Gilgeous-Alexander, sont dans le même cas, et les Brandon Ingram, Bam Adebayo ou Jaylen Brown pourraient être davantage considérés.

Pour autant, le Hornet a bien ce trophée de MIP en tête. « Ce serait super de gagner » avouait-il hier avant le début de l’entraînement des Hornets à l’AccorHotels Arena. « J’ai travaillé dur. Je viens de loin, j’ai joué en G-League l’an dernier, pas trop en NBA, j’ai bossé dur cet été… Ce serait super. »

S’adapter à son nouveau statut en suivant les traces de Kemba

Une vraie révélation que personne n’avait vu venir, sauf peut-être Charlotte, qui l’a drafté en 34e position il y a un an et demi. « On avait une assez bonne cuvée de Draft » note-t-il. « Mais je pense que je suis tombé au numéro parfait, à l’endroit parfait, dans l’équipe parfaite. » Joue-t-il avec un esprit de revanche contre certaines franchises ? « Pas nécessairement, même si tu y penses parfois. Si en fait, un petit peu quand même, oui. »

La suite maintenant, pour cette deuxième partie de saison qui pourrait l’emmener vers un joli trophée individuel : « Continuer de jouer de la même façon, d’être agressif, d’essayer de rendre mes coéquipiers meilleurs, de faire les petites choses qui peuvent nous aider à gagner. Essayer d’être un meilleur leader, de parler davantage. »

Le tout en s’adaptant à son nouveau statut : « Il faut savoir trouver des solutions, tu ne sais jamais quelle défense on va te proposer, quel plan de jeu. Certaines équipes me prennent à deux, d’autres non. Il faut savoir réagir, lire les défenses. » Avec un modèle tout trouvé pour atteindre ses objectifs : « Kemba ».

Propos recueillis à Paris.