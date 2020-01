Même si ça n’est plus arrivé depuis 2007, avec Monta Ellis, le trophée de la meilleure progression pourrait revenir à un « sophomore » cette saison. En théorie, rien ne les exclut du trophée de « Most Improved Player », mais généralement, la NBA préfère récompenser un joueur qui n’est pas dans sa « deuxième année » sauf si cette progression est réellement spectaculaire et que le joueur en question change clairement de statut. C’était le cas de Kevin Johnson, Gilbert Arenas et donc Monta Ellis récompensés dès leur deuxième année en NBA.

Cette saison, plusieurs « sophomores » ont fait un énorme bond en avant, que ce soit dans les chiffres ou leur statut. On pense à Luka Doncic, passé de Rookie Of The Year à un candidat au titre de MVP. Il y a aussi Shai Gilgeous-Alexander qui pourrait être le prochain « franchise player » du Thunder ou encore Devonte’ Graham, devenu carrément le meilleur marqueur des Hornets alors qu’il tournait à moins de 5 points de moyenne la saison passée.

Ces éclosions ne peuvent être négligées mais cela fait désormais 13 ans que la NBA ne récompense plus de « sophomore », préférant les laisser sur le podium comme De’Aaron Fox en 2019. C’est pour cette raison qu’on opte plutôt pour Brandon Ingram, devenu l’un des meilleurs ailiers de la NBA, et dont le style n’est pas sans rappeler celui de Kevin Durant. Son adresse aux tirs est meilleure, et il n’a plus peur de prendre ses responsabilités. C’est un vrai leader, et il a vraiment changé de statut au point d’être un candidat au All-Star Game, et à un contrat maximum.

Derrière lui, on opte pour Bam Adebayo pour sa progression chiffrée mais aussi son impact sur le jeu du Heat. Il a vite fait oublier Hassan Whiteside, et on ne lui soupçonnait pas de telles qualités balle en main, pour driver ou jouer les tours de contrôle. Comme Brandon Ingram, on pourrait le retrouver au All-Star Game dès cette saison.

Jaylen Brown plutôt que Jayson Tatum

Derrière ces deux-là, qui sont respectivement dans leurs quatrième et troisième année dans la ligue, on opte pour Devonte’ Graham qui a quasiment quadruplé sa moyenne de points, et il éclipse Terry Rozier, recruté au prix fort par Charlotte. Mais ça demandera confirmation…

À la 4e place, on a hésité entre deux Celtics, Jayson Tatum et Jaylen Brown, et on a choisi le second même s’il fait moins la une que son coéquipier. Jayson Tatum marque davantage mais ses pourcentages restent douteux. À l’inverse, Jaylen Brown a progressé dans tous les secteurs, et ses qualités défensives sur les postes extérieurs sont précieuses. Comme son camarade, on attend toujours plus de régularité de sa part, mais il prouve que les Celtics ont eu raison de le prolonger cet été.

Enfin, comme deuxième « sophomore », on a choisi Shai Gilgeous-Alexander plutôt que Luka Doncic ou Trae Young. Arrivé des Clippers en échange de Paul George, l’arrière canadien monte en puissance au fil des semaines et sa « fausse lenteur » cache un volume de jeu très impressionnant. Pouponné par Chris Paul, il est dans une situation idéale pour devenir un vrai « franchise player » dans un ou deux ans. Même si son potentiel était évident, personne ne l’imaginait jouer à un tel niveau dès sa deuxième saison.

1- Brandon Ingram (Pelicans)

Stats 2019/20 : 25.6 pts, 6.8 rbds, 4.3 pds, 48% aux tirs, 40% à 3-points, 86% aux lancers-francs

Stats 2018/19 : 18.3 pts, 5.1 rbds, 3.0 pds, 50% aux tirs, 33% à 3-points, 68% aux lancers-francs

2- Bam Adebayo (Heat)

Stats 2019/20 : 15.9 pts, 10.4 rbds, 4.6 pds, 1.2 ct, 59% aux tirs, 68% aux lancers-francs

Stats 2018/19 : 8.9 pts, 7.3 rbds, 2.2 pds, 0.8 ct, 58% aux tirs, 73% aux lancers-francs

3- Devonte’ Graham (Hornets)

Stats 2019/20 : 18.7 pts, 3.7 rbds, 7.7 pds, 38% aux tirs, 39% à 3-points, 83% aux lancers-francs

Stats 2018/19 : 4.7 pts, 1.4 rbd, 2.6 pds, 34% aux tirs, 28% à 3-points, 76% aux lancers-francs

4- Jaylen Brown (Celtics)

Stats 2019/20 : 20.0 pts, 6.9 rbds, 2.3 pds, 49% aux tirs, 40% à 3-points, 76% aux lancers-francs

Stats 2018/19 : 13 pts, 4.2 rbds, 1.4 pd, 47% aux tirs, 34% à 3-points, 66% aux lancers-francs

5- Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Stats 2019/20 : 19.9 pts, 5.7 rbds, 3.1 pds, 1.2 int, 47% aux tirs, 35% à 3-points, 83% aux lancers-francs

Stats 2018/19 : 10.8 pts, 2.8 rbds, 3.3 pds, 1.2 int, 48% aux tirs, 37% à 3-points, 80% aux lancers-francs

Mentions : Jayson Tatum (Celtics), Trae Young (Hawks), Markelle Fultz (Magic), Fred VanVleet (Raptors), Domantas Sabonis (Pacers).